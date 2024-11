Bufera arbitri, hanno ucciso l'uomo-Var: tutti i dettagli e i retroscena

Avrebbe di che essere sconsolato, Gianluca Rocchi, visto che tutti i suoi cavalli di battaglia continuano a deludere. La sua difesa è strenua, ad oltranza, a tratti commovente. Ma rischia di portare pochi benefici e tante controindicazioni. Prendete Marcenaro, ad esempio. Giovane, giovanissimo. In lui in molti vedono potenzialità enormi. Mourinho, allora tecnico della Roma, non ne era invece così convinto e prima della gara contro il Sassuolo disse di non «essere tranquillo... non ha stabilità emozionale adatta per questa gara». Come fosse un orologio, ecco l’errore, grave perché amplificato dal mancato intervento del VAR (sul quale torneremo). Angolo per il Verona, Magnani (che segnerà) salta e assesta una sbracciata (il braccio non è piegato ma largo) sulla faccia di N’Dicka. Tutto questo mentre Kastanos va ad ostacolare l’intervento di Svilar con una sorta di “ponte”. Marcenaro, che diventerà internazionale il prossimo primo gennaio (sic!) non vede e non fischia, il capolavoro lo rifinisce il VAR Pairetto. Ecco, qui le scelte del designatore sono meno giustificabili: era il VAR di Guida in Atletico-Lilla (rigore dato ai francesi per... nulla, niente intervento), per premio gli avevano dato Como-Lazio (perso un rigore, come diciamo in basso), ancora al VAR domenica. Il mancato intervento è gravissimo, così il VAR è inutile.