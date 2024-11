Altro esonero per Crespo, risultati non soddisfacenti: l'Al-Ain lo licenzia

Dopo aver portato l'AI-Ain alla vittoria del torneo nella scorsa stagione, le aspettative erano molto alte ma i risultati recenti, tra cui l'eliminazione nella Coppa Intercontinentale FIFA contro l'AI-Ahly, hanno portato a tale decisione.

La decisione

La decisione dell'esonero è arrivata dopo una serie di risultati negativi tra i quali la sconfitta per 5-1 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronald nell'AFC Champions League Elite avvenuta martedì.

Per l'ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan si tratta del terzo esonero in quattro anni.

Il primo risale all'ottobre 2021, quando il club brasiliano del San Paolo lo licenziò dopo solo pochi mesi di lavoro, con la squadra vicina alla zona retrocessione. A marzo 2022, Crespo si trasferì in Qatar, diventando allenatore dell'Al-Duhail, ma dopo una prima stagione ricca di successi a ottobre 2023 arrivò l'esonero, seguito ora da quello negli Emirati.

Il comunicato ufficiale

Dopo molti risultati negativi, arriva per Crespo il comunicato ufficiale del club emiratino: "L'Al Ain rescinde il contratto con Crespo. Oggi il Consiglio di amministrazione dell'Al Ain Football Club Company ha raggiunto un accordo con l'allenatore argentino Hernan Crespo e il suo staff tecnico, che prevede la risoluzione del rapporto contrattuale. Il Consiglio di Amministrazione della società ha ringraziato lo staff tecnico per la professionalità del lavoro svolto e per l'impegno profuso con la squadra poiché ha assunto l'incarico e ha contribuito al raggiungimento del traguardo asiatico, ma i risultati dell'ultimo periodo non sono stati all'altezza delle ambizioni. Il Consiglio di amministrazione dell'Al Ain Football Club Company conferma che il nome del prossimo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore dopo il completamento ufficiale delle procedure contrattuali".

Le dimissioni di Crespo aprono un capitolo di incertezza per l’Al-Ain, che dovrà trovare rapidamente un sostituto capace di rimettere la squadra sulla giusta rotta.

La società ha sottolineato come i risultati recenti non fossero in linea con le ambizioni del club, manifestando la necessità di un cambiamento sulla panchina; Crespo, dunque non avrà la possibilità di guidare l'Al-Ain alla Coppa del Mondo.