Il Manchester City perde ancora: quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Guardiola

La serie di sconfitte è iniziata in Coppa di lega contro il Tottenham, ed è continuata con il ko in campionato contro il Bournemouth per poi proseguire con la sconfitta (4-1) di metà settimana in Champions League contro lo Sporting Lisbona.

Il City perde ancora

Dopo le sconfitte delle ultime settimane, arriva la seconda battuta d'arresto in campionato, perché a battere in rimonta i 'Citizens' è stato il Brigthon. E' finita 2-1; Haaland aveva portato in vantaggio i campioni in carica, ma poi i gol di Joao Pedro e O'Riley, quest'ultimo a sette minuti dalla fine, hanno ribaltato la situazione

Una sconfitta che si aggiunge alla batosta rimediata in Champions dallo Sporting (4-1), all’altro 2-1 in campionato dal Bournemouth dello scorso turno e all’eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Tottenham che ha vinto 2-1. Se per il suo allenatore è una novità, per il City è un ritorno a quei tempi in cui a Manchester dominava un’altra squadra.

Era il 2006 quando la striscia di sconfitte consecutive del City si allungò addirittura a 6.

La profonda crisi

Anche i Campioni d'Inghilterra del Manchester City stanno vivendo una profonda crisi, con la squadra di Guardiola alle prese con la quarta sconfitta consecutiva, in tutte le competizioni, una striscia negativa mai affrontata in carriera dallo stesso allenatore catalano.

Dopo essere stato alla guida di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, Pep Guardiola non aveva mai perso per quattro volte di fila. Ma deve fare i conti anche con le assenze per infortunio di Rodri, Grealish, Ruben Dias, Stones e Doku, e le precarie condizioni fisiche di Ake, De Bruyne e Akanji.

Eliminato dalla Coppa di Lega britannica in seguito alla sconfitta contro il Tottenham, il City ha subito una vera e propria batosta in Champions cadendo contro il nuovo allenatore dello United Ruben Amorim.

In Premier, invece, la sorprendente sconfitta contro il Bournemouth non lo è più così tanto, considerando che ultimamente chiunque incontri il team di Manchester esce dal campo con il successo. E così è accaduto anche il 9 novembre.