Salernitana, soluzione Colantuono. Ma non da traghettatore

Accelerazione imminente per risolvere la crisi della Salernitana. La sconfitta interna contro il Bari lascia il segno. E' ormai certo l'esonero di Giovanni Martusciello, il tecnico storico vice di Sarri a cui il direttore sportivo Gianluca Petrachi s'era affidato la scorsa estate dopo la rinuncia a guidare i granata di Andrea Sottil.



SOLUZIONE INTERNA - Pronto Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile, a prendere il posto del tecnico ischitano che aveva suscitato favorevoli consensi, almeno sino alla vittoria di Palermo, l'ultima nelle ultime dieci giornate di campionato. Ma poi la squadra si è involuta avviluppandosi attorno ai soliti macroscopici errori, individuali, ma prima ancora tattici con uno squlibrio sempre più evidente e preoccupante. Anche contro il Bari due gol nati da questi palesi difetti. I punti di Martusciello sono fermi a 13.



PRECEDENTI - Anche Sannino, sostituito a metà stagione da Bollini, nel 2016/17 era a quota 13, mentre Torrente (via dopo 24 giornate) era a 14. Erano stati 18 i punti di Ventura nel 2019/20 e 20 quelli di Bollini nel 2017/18 e di Colantuono nel 2018/19. Castori nel 2022 era già a quota 25. Per Colantuono sarebbe la terza volta alla guida della prima squadra. Ma accetterà solo superando il ruolo di traghettatore e se a capo di un progetto tecnico di più lunga durata, considerando che il suo contratto termina a giugno chiederà quasi certamente il prolungamento per un'altra stagione. Roberto Breda e Fabrizio Castori le alternative gradite dalla piazza, anche se alla panchina della Salernitana sono stati accostati pure Beppe Iachini e Aurelio Andreazzoli, l'usato sicuro che suscita qualche perplessità nella società non solo per l'impegno economico che comporterebbe la scelta. In realtà il patron Iervolino riflette anche per evitare i balletti in panchina della scorsa stagione che avevano portato ben quattro allenatori alla guida del Cavalluccio (Paulo Sousa, Inzaghi, Liverani e Colantuono) senza scongiurare un'inevitabile retrocessione.