SFS24, spazio alla campagna #stopiracy

Luigi De Siervo - Ceo Lega Serie A

Massimiliano Capitanio - Commissario AGCOM

Romano Righetti - Consigliere generale DAZN

Antonio Amati - Direttore Generale IT Almaviva

Gaetano Cutarelli - Comandante nucleo speciale e servizi della Guardia di Finanza di Roma

Il tema è particolarmente attuale e preminente per tutti gli addetti ai lavori della football industry. In particolare, lo streaming illegale e il “pezzotto” si legano trasversalmente alle recenti inchieste che hanno fatto emergere legami chiaroscurali tra il mondo delle curve e della criminalità organizzata. “Il prezzo del calcio in Italia è corretto, siamo in linea coi costi degli altri grandi campionati europei”, aveva dichiarato De Siervo pochi mesi fa a proposito dei costi delle principali OTT.

Un problema, lo streaming illegale, che si era cercato di arginare con l’adozione di PiracyShield, una piattaforma in grado di bloccare indirizzi IP di dubbia provenienza. Il malfunzionamento di Piracy Shield, e i disagi provocati, hanno causato la sollevazione di numerose polemiche sull’effettiva utilità della stessa, finendo per include nel vortice di polemiche anche l’AGCOM.

La pirateria, però, è un problema strutturale cui si dovrà presto trovare una soluzione definitiva ed efficace, come anche ribadito da Capitanio che ha pubblicamente dichiarato guerra al “pezzotto”. A rimetterci, infatti, non sono solo gli effettivi sottoscrittori di abbonamento alle pay tv, ma anche il prodotto serie A nella sua interezza sempre meno attrattiva agli occhi di potenziali investitori. Il panel del SFS rappresenterà un momento imperdibile per declinare l’annosa questione e per scoprire quali accorgimenti - digitali e non - verranno presi.