Crociati rotti, è colpa delle tante partite? Tutte le risposte (anche scomode)

L'infortunio

La lesione del crociato è una delle più gravi che il corpo di un atleta possa conoscere: a prescindere dalla bravura degli ortopedici e dei fisioterapisti, la degenza post-intervento non è mai inferiore ai sei o sette mesi. Diverse carriere sono state stroncate, altre hanno vissuto un inesorabile declino dopo questo tipo di infortunio. C’è anche chi, come Rudiger, van Dijk, Gundogan, Sanè o l’azzurro Calafiori, è riemerso: casi sempre più isolati. Da un punto di vista matematico, gli esperti si aspettano un infortunio al crociato ogni due stagioni per ciascun club. Ma le cose stanno cambiando e società come la Juventus e il Real hanno già mandato in tilt la statistica. Secondo i dati raccolti da Isokinetic, punto di riferimento internazionale nel settore della riabilitazione ortopedica e sportiva, solo il 12% degli infortuni di questo tipo avviene dopo un contatto diretto, cioè un tackle o un contrasto duro. È l’esempio di Ferguson del Bologna dopo lo scontro dell’aprile scorso con Birindelli del Monza. Il resto della casistica si divide equamente tra un 44% di contatti indiretti, come la spinta di Openda a Bremer, e un altro 44% di “non contatti”, cioè di torsioni avvenute durante una corsa, uno scatto o un cambio di direzione, come capitò a Zaniolo. «Questo è quello che emerge in superficie nel caso di atleti super allenati», spiega Francesco Della Villa, direttore del dipartimento educazione e ricerca di Isokinetic. «Resta ancora sommerso, invece, il numero impressionante di infortuni nel calcio giovanile e dilettantistico. Perché questa lesione è in aumento soprattutto tra i giovani». Più che il numero di partite, comunque un fattore rilevante, secondo Della Villa «è l’intensità del gioco a causare i guai peggiori». Nel massimo campionato inglese, ad esempio, «in dieci anni la distanza di sprint è raddoppiata». Più accelerazione determina anche una maggior necessità di decelerare e quindi frenare, «e quelli al crociato sono proprio infortuni di frenata». Questa la dinamica: «Accelerare è più facile in natura, ma quando si decelera si mette più forza nelle articolazioni e c’è un carico più consistente da assorbire».