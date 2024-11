SFS, gli incontri con Giovanni Manna e Javier Tebas

Classe 1988, Giovanni Manna , attuale direttore sportivo del Napoli , sarà tra i protagonisti del SFS. L’evento, che si svolgerà tra il 19 e il 20 novembre allo stadio Olimpico di Roma, lo vedrà nelle vesti di intervistato assieme a giornalisti di rilievo quali Luca Marchetti e Gianluca di Marzio. L’appuntamento è in programma per martedì 19 novembre , tra le 16:30 e le 17:00, nella Football Stage.

Dotato di spiccata eleganza e valide abilità di negoziazione, partito da Forlì e dopo alcune esperienze in Svizzera, tra Chiasso e Lugano, nel 2019 viene chiamato dalla Juventus. Inizialmente è responsabile della Primavera, poi assume la direzione sportiva della Juventus U23 - oggi nota come Next Gen -, lavorando a stretto contatto con figure professionali quali Fabio Paratici e Federico Cherubini. Tanti i giovani talenti che, sotto la sua guida, hanno avuto modo di compiere il “grande salto” nel calcio che conta. Solo per citarne alcuni, meritano particolare menzione: Nicolò Fagioli, Barrenechea, Fabio Miretti, Matías Soulé e Samuel Iling-Junior, pezzi pregiati della scuderia bianconera. Nel maggio 2024, dopo cinque anni, la Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto.

Aurelio De Laurentis ha quindi sfruttato il momento per assicurarsi uno dei maggiori intenditori di giovani talenti dello scenario italiano e internazionale. A Napoli da quest’anno, la sua nomina è stata fondamentale e strategica per il club partenopeo; e i risultati ottenuti in questi primi mesi dalla squadra di Antonio Conte sembrano confermare la scommessa vincente. Chissà che al SFS Manna non sveli retroscena curiosi o future mosse di mercato. Non resta che venire a scoprirlo di persona.

L'incontro con Javier Tebas

Presidente della Liga dal 2013 - il suo attuale mandato, il quarto, scadrà nel 2027 - Javier Tebas è una figura centrale nel panorama calcistico europeo e internazionale. Il SFS, in programma per il 19 e 20 novembre presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà onorata di averlo come ospite.

Il presidente sarà infatti intervistato dalla giornalista di Sky Giorgia Cenni, in un panel in programma per mercoledì 20 novembre, tra le 11.10 e le 11.50, nel Football Stage. L’incontro sarà occasione per discutere di diverse tematiche, sulle quali Tebas in questi anni non ha mai mancato di esporsi in prima persona. Tra tutte, ad esempio, la ferrea opposizione verso il progetto Superlega, del quale temeva possibili minacce per l’integrità dei vari campionati nazionali.

Ancora, lo stesso è stato promotore di numerose campagne volte alla trasparenza economica dei club al fine di migliorare qualitativamente anche il prodotto La Liga. Una visione lungimirante e coerente con i dettami del fair play finanziario imposti dalla UEFA, che hanno permesso al campionato spagnolo di mantenere la propria attrattività nello scenario internazionale.

Non sono poi mancate campagne di sensibilizzazioni nei confronti del razzismo, con Tebas che ha collaborato con il Ministro dell'Inclusione Elma Saiz per arginare concretamente il fenomeno, benché negli ultimi tempi avesse fatto notizia uno “scambio di opinioni” con la stella madrilena Vinicius.

"Noi crediamo che di fronte alla terribile situazione che stiamo vivendo, il miglior messaggio sia quello di non fermarsi se non nelle zone colpite. Dobbiamo stare in prima linea nei nostri posti di lavoro come tutti gli altri lavoratori dei vari settori, dando visibilità, generando risorse e spiegando al mondo che tutti dobbiamo lavorare per andare avanti”, - ha recentemente scritto Tebas sui propri canali social riferendosi alla tragedia che ha colpito la città di Valencia in questi giorni -. Un profilo interessante, quindi, che merita di essere approfondito e studiato accuratamente; in questo senso il SFS offrirà un’occasione unica e imperdibile.