Turismo e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo presente al SFS

L’evento, in programma il 19 e 20 novembre presso lo stadio Olimpico di Roma, è ormai diventato un pilastro della football industry , attraendo stakeholder - istituzionali e non - di caratura nazionale e internazionale. In particolare, il turismo sportivo riveste un ruolo fondamentale all’interno del manifesto-guida dell’SFS (consultabile qui).

La Palazzo, già Assessore all'Ambiente, Sport, Transizione Energetica e Sostenibilità, ha ricevuto la delega al Turismo dal Presidente regionale Francesco Rocca nel marzo di quest’anno, con l’obiettivo di far conoscere - in Italia e all’estero - le “bellezze nascoste” del territorio regionale, come i borghi storici o le aree naturali.

“Il Lazio è una regione dalle potenzialità enormi. Lavoreremo al fianco dei Comuni piccoli e grandi per una promozione turistica che valorizzi al meglio l’intero territorio”, aveva dichiarato l’Assessore il giorno della firma del decreto di delega. In quest’ottica, il SFS fungerà da utile occasione per valorizzare il lavoro svolto in questi mesi e far conoscere - e accrescere - l’immagine istituzionale ai tanti soggetti internazionali coinvolti.

In occasione dell’evento, presso lo spazio espositivo della Regione Lazio al primo piano nell’area Exhibitor, si terrà un panel intitolato "Sport e Regione Lazio: verso una nuova normativa. Le sinergie future". L’incontro, moderato dal giornalista Marco Lollobrigida, alla presenza del Presidente Rocca e del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, si concentrerà sulla discussione della nuova legge regionale sullo Sport.

La normativa, a pochi giorni dal passaggio in Giunta, intende ridefinire il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale e sviluppo economico in sinergia con le realtà sportive territoriali. Dopo due decenni senza un quadro normativo aggiornato, la Regione Lazio si appresta a compiere un passo decisivo per sostenere e innovare il settore sportivo, promuovendo politiche al servizio di cittadini, associazioni e operatori del comparto. L’appuntamento offrirà, a quanti interessati, l’opportunità di esplorare le prospettive di crescita e collaborazione tra istituzioni e industria sportiva, all’insegna di linee guida per il futuro del settore nel Lazio.