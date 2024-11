Kings League, c'è anche Fedez: "Ho una squadra con Moggi e faremo una canzone insieme"

Anche Fedez avrà una squadra nella Kings League Italia, il nuovo torneo ideato da Gerard Piqué che fonde il calcio tradizionale e l’imprenditoria digitale: la società si chiamerà "Boomers" e non sarà guidata soltanto dal cantante. “Con me ci sarà Luciano Moggi”, ha annunciato Fedez durante la presentazione del progetto, a Torino. “Non è uno scherzo – ha aggiunto – vogliamo essere competitivi e vincenti fin da subito. Io e Luciano abbiamo firmato un contratto e faremo anche una canzone trap insieme”. L'artista ha mostrato anche delle foto scattate con l'ex dirigente della Juventus radiato per Calciopoli. Una decisione che farà discutere e che creerà ancora più attenzione sulla competizione.