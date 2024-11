Kings League: cosa è, come si gioca e la guida a tutte le regole

INVIATO A TORINO - Non si può navigare sempre e solo controvento. Ecco perché gli ideatori della Kings League hanno deciso di seguire le onde del mercato digitale e «portare il gioco più bello del mondo in un’altra dimensione». L’intensità delle partite, la fruizione rapida, l’imprevisto e la riduzione del tempo di gioco - sempre più effettivo - hanno fatto la fortuna di questo torneo, ideato da Gerard Piqué , al quale hanno già aderito star del calibro di Ronaldinho, Pirlo, Totti, Buffon, Ibrahimovic, Casillas, Aguero e Shevchenko . Sono i pionieri di un prodotto, presentato ieri sera a Torino, nato per incontrare le esigenze dei giovani. Perché la crisi del pallone non è solo finanziaria, bensì di fidelizzazione, come sostenevano anche i promotori della Superlega. Il 40% dei ragazzi tra i 15 e 24 anni non prova alcun interesse per il calcio tradizionale, un adolescente su tre ha smesso di guardarlo perché ritiene di avere di meglio da fare e solo la metà delle persone interessate tifa sul serio; l'altro 50% segue il pallone per socializzare e perché i grandi match danno spettacolo. Quelli della Generazione Z saranno anche distratti da social e videogiochi, ma questo allarme andrebbe ascoltato .

Kings League, le regole

Le gare della Kings League, Queens League per le donne, sono strutturate su due tempi da 20 minuti ciascuno. Si comincia con la palla al centro e una corsa per conquistare il primo possesso, come avviene nella pallanuoto. Il gioco inizia con uno spettacolare uno contro uno tra i due portieri, poi per ogni minuto che passa si aggiunge un giocatore, finché in campo non ce ne sono sette per squadra.

Kings League, il dado e il gran finale

Al 18' dagli spalti viene lanciato un dado e il numero che esce determina la quantità di giocatori che restano. Esce il tre? È tre contro tre. Nel secondo tempo si prosegue 7 vs 7. Al 38’, se la partita non è in parità, ogni gol inizia a valere doppio; se si è in una situazione di pareggio il primo che segna vince. Oltre il 40’ si va ai rigori nella modalità shootout: attaccante contro portiere, in movimento.

Kings League, carta segreta e tempo effettivo

Prima della partita, gli allenatori scelgono una carta segreta in modo casuale che possono giocare prima del 38’. Ce ne sono diverse: una permette a ogni gol segnato nei 4' successivi di valere il doppio, un’altra di togliere un calciatore agli avversari per 4’, con il joker si toglie invece la carta all’avversario. I responsabili delle squadre possono chiedere un “rigore del presidente”. L’ammonizione tiene fuori dal campo per 2’ e l’espulsione costringe il proprio team in inferiorità per 5’. In Kings League il tempo si ferma. Più volte: per il lancio del dado, per i rigori, in caso di infortuni e quando l’arbitro fischia un fallo. Si tratta di un tentativo, piuttosto serio, di andare verso il tempo effettivo.

Kings League, il seguito

In Spagna il fenomeno è già diffusissimo ed è la ragione che ha portato Piqué e la sua Kosmos a portarlo anche in Italia. Durante il Mondiale in Messico, con Francesco Totti, Radja Nainggolan ed Emiliano Viviano, ogni partita ha fatto registrare più di un milione di fan. L’80% dell’audience della KL ha meno di 34 anni e in Spagna si colloca dietro solo alla NFL per interazione dei post e dietro NBA e NFL per visualizzazioni, con 285 mila spettatori medi per partita. Nell’ultimo turno del campionato di Serie A Genoa-Como, Lecce-Empoli, Venezia-Parma e Fiorentina-Verona ne hanno contati molti di meno.