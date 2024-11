Social Football Summit, domani la convention degli agenti IAFA

Social Football Summit, protagonisti gli agenti calcistici

Questo il comunicato: “Ringraziamo il CEO di SFS, Dott. Gianfilippo Valentini, per l’opportunità di svolgere il nostro meeting annuale nell’ambito di un evento di così grande rilevanza per tutto il settore calcio - dichiara il Presidente Christian Bosco. Oltre a relazionare gli associati in assemblea generale sulla attività portata avanti nell’ultimo anno, ed a presentargli le future iniziative, ci concentreremo ad analizzare le problematiche relative all’esercizio della professione in rapporto al vigente quadro normativo, nonché i possibili sviluppi inerenti la prossima implementazione della disciplina di riferimento che si auspica potrà risolvere definitivamente le criticità ancora sussistenti, confermando il “modello Italia” come esempio anche a livello internazionale. Al riguardo vi sarà un proficuo confronto con i rappresentanti degli altri stakeholders, con esperti della materia, e con i delegati di alcune delle competenti istituzioni. Si ringraziano sentitamente il CONI, il COA di Roma, la AIC, la ADISE, la TFF, per il patrocinio e l’intervento”.