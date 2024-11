Salernitana, operazione Sassuolo: Colantuono debutta in salita

SALERNO - Salernitana in piena emergenza. Saranno sei gli assenti al Mapei Stadium contro il Sassuolo: gli infortunati Maggiore, Torregrossa. Dalmonte, Njoh e Tongya, e lo squalificato Stojanovic. Decimata, in pratica, la corsia sinistra per la quale Colantuono può disporre solo di Jaroszynski e Braaf. Sepe è tra i convocati e potrebbe tornare tra i pali della porta granata. La squadra è partita ieri per l’Emilia con un giorno d’anticipo. I convocati sono 21. Oggi alle 15 conferenza stampa di Stefano Colantuono via Zoom.- Contro il Sassuolo la Salernitana dovrebbe giocare col 3-5-1-1, un modulo che anche le assenze rendono come il più praticabile. Uno tra Sepe e Fiorillo difenderà la porta, mentre Bronn, l’ex Ferrari e Ruggeri potrebbero essere i tre centrali. Per Ferrari è una gara molto speciale: ritroverà la squadra di cui è stato leader e capitano e vorrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa. I due quinti dovrebbero essere Ghiglione, schierato a destra al posto dello squalificato Stojanovic, e Jaroszynski, che ha più volte ricoperto questo ruolo con Castori a Salerno nell’anno della promozione in serie A. Il polacco potrebbe giocare anche da braccetto sinistro, ma poi non ci sarebbe un quinto sulla corsia mancina in quanto Braaf sembra poco adatto a fare questo ruolo. A centrocampo giocheranno Tello, Amatucci e Soriano, mentre Daniele Verde dovrebbe posizionarsi alle spalle di Wlodarczyk in attacco.Quello contro il Sassuolo è una sorta di crash test per la Salernitana. Colantuono ha avuto due settimane, dopo l’esonero di Martusciello, per preparare il match, ma tra infortunati e giocatoti impegnati nelle varie Nazionali non ha potuto disporre di tutta la rosa. Il Sassuolo ha un indice di pericolosità complessivo (xG) di 20,4, la Salernitana di 11,9, tra i più bassi della B. 25 i gol segnati dai neroverdi, 12 dai granata. Bastano questi dati per evidenziare la differenza tra le due formazioni. Ma Grosso non sa che Salernitana troverà, non tanto sotto l’aspetto tattico quanto per l’atteggiamento in campo. Ed il fattore sorpresa potrebbe dare qualche chance in più alla formazione campana. Di sicuro Colantuono non terrà molto alta la linea difensiva e proverà a verticalizzare su Verde e Wlodarczyk (o Simy).Quasi 1.000 i biglietti del Settore Ospiti acquistati fino a ieri sera in prevendita. I tagliandi saranno disponibili sul circuito Vivaticket fino alle 19 di oggi. Anche a Reggio Emilia, quindi, la Salernitana sarà sostenuta da un numero massiccio di tifosi, che sperano di vedere una squadra diversa e meno vulnerabile.