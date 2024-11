Aldo Serena, intervista esclusiva: "Devo tanto a Falcao e Zico. Scirea, Maldini, Baresi e le regole della prima vita"

Vi riempiva di attenzioni. «Dalla cura dei giardini di Milanello all’importanza che dava alla sfida con l’Avvocato. Il sabato arrivava in ritiro con l’elicottero, pranzava con noi e poi c’era il momento della relazione alla squadra. Una volta mi disse di non salire in camera e di aspettarlo. Pensai, adesso mi fa la ramanzina perché gioco poco».

E invece?

«“So che la tua mamma non sta bene”, disse “e che è ricoverata al San Raffaele, io sono qui, per ogni cosa. Ricorda sempre che la mamma è la donna più importante della tua vita”. Provo un po’ di imbarazzo nel ripetere la sua frase, testuale».

Perché?

«Perché temo che possa risultare offensiva nei confronti delle donne in genere».

Chi è stato l’Aldo Serena calciatore?

«Un uomo che s’è rimboccato le maniche e s’è tanto divertito. Ho sempre pensato di non essere un campione, soltanto dopo aver chiuso ho riflettuto sul percorso».

Giungendo a quale conclusione?

«Tre i punti, le chiavi: memoria, osservazione e ascolto. Non ho mai dimenticato le mie origini, da dove venivo, ad esempio: scuola e lavoro fino a 18 anni. E poi ho sempre osservato il comportamento dei giocatori più importanti. Ho saputo ascoltare. Ti racconto questa: Udinese-Torino, io stavo alla grande, mentre Schachner non ne infilava una giusta. In campo cominciai a mandarlo affanculo. A un certo punto si avvicinò Zico, nostro avversario, e mi disse: “Non vedi che è in difficoltà? Più lo offendi e peggio fa”. Uno schiaffo morale che non ho mai dimenticato. Non mi sono più permesso di prendermela con un compagno».

Qualche Milan-Juve l’hai anche deciso.

«Un pari a San Siro, 1-1, giocavo nella Juve e segnai un bel gol a Giovanni Galli».

Sapevi ascoltare, hai detto.

«Roma-Inter 3-2, avevo 21 anni, entrai a quindici dalla fine, dalla respinta di Tancredi sul mio tiro nacque il gol di Altobelli. A fine partita Falcao mi prese da una parte: “Guarda che hai le gambe lunghe come le mie e se in area resti fermo arrivi sempre secondo perché ci metti il doppio del difensore a scattare. Muoviti, non restare impalato. Da quel momento ho cominciato a caracollare in mezzo all’area, aveva ragione lui».

Dall’84 al ‘90 sei stato nel giro della Nazionale.

«Insieme a compagni eccezionali. Uno come Scirea non esisterà mai più, in campo sapeva essere attaccante e difensore, aveva un peso specifico e un’influenza superiori. Ho condiviso l’esperienza con altri grandi difensori come Maldini e Baresi. Ma il compagno tecnicamente più forte, con più qualità e fantasia resta Roberto Baggio».

Un giorno hai detto: «Ho sempre dato importanza alle relazioni umane, nella mia epoca non erano merce rara. Si potevano intrattenere con i giornalisti e i tifosi. Il calcio non era solo campo. Non era solo gol, ma anche un dialogo diretto, continuo e appassionato. Ora è tutto filtrato, virtuale. I rapporti sono più comodi e veloci, ma se manca la fisicità, se non ci si guarda negli occhi, è tutta un’altra cosa».

Aldo, mi sa che hai ragione tu: è proprio grigia.