Dal Messico per tifare il Venezia: ultras gli pagano il viaggio

Il giovane messicano, fin da piccolo, ha sempre amato e sostenuto la squadra; una passione, che ha fatto nascere un gruppo chiamato "Fondi per Luis in Laguna", nato su Facebook e Messenger grazie a un’idea del tifoso veneziano Dario e capace di raccogliere la cifra necessaria per far arrivare il sostenitore messicano in Italia.

Il viaggio

Luis Gomez è atterrato a Tessera venerdì in piena notte, un volo intercontinentale da Città del Messico a Venezia.

Per la prima volta Luis Hugo Gomez, messicano di 32 anni, coronerà il suo sogno e avrà l’opportunità di vedere il suo amato Venezia Calcio dal vivo allo stadio Penzo, lunedì sera, contro il Lecce. Dopo essersi abbonato per due anni di fila senza poter assistere alle partite casalinghe come puro atto di fede nei confronti del club, una colletta messa insieme dai tifosi della Curva Sud, ha portato Gomez a Venezia.

L'incontro con i giocatori

"Mi piacerebbe incontrare Joel Pohjanpalo", ha detto nel momento in cui è arrivato all'aeroporto veneziano. Desiderio esaudito venerdì pomeriggio, quando Gomez ha incontrato il capitano arancioneroverde a Ca’ Venezia e tutta la squadra, che ha voluto stringergli la mano e donargli una maglia autografata con il numero 20.

"La mia passione per il Venezia, risale al 1998-1999, quando vidi in tv Venezia-Inter. All’epoca ero un grande fan di Ronaldo, il Fenomeno, che giocava nell’Inter, ma il Venezia vinse 3-1 con i gol di Maniero, Volpi e del mitico Recoba. Fu uno spettacolo incredibile, sia per l’azione in campo che per i colori sugli spalti. Da quel giorno ho sempre tifato Venezia. Ho sempre sognato di venire a Venezia anche se la conoscevo sino ad oggi solo attraverso foto e video. Adesso che sono qui, non potevo desiderare di meglio che vedere il Venezia giocare nello stadio sull’acqua. È un sogno che si è finalmente avverato. Grazie a tutti quelli che l’hanno reso possibile", ha affermato Gomez.

Gomez seguirà la partita in curva, assieme ai suoi tanti amici, che ne hanno sostenuto la fede permettendogli di raccogliere gli 836 euro necessari ad acquistare il biglietto aereo che lo ha portato a Venezia. Uno dei tanti tifosi, commenta: "Se un terzo dei veneziani amassero questa città e questa squadra quanto la ama Luis Hugo Gómez saremmo in Champions League".