Giletti clamoroso: "Ho video di un giocatore di Milano che colpisce una donna violentemente"

Sui social non si parla d'altro da ieri, vista la portata della clamorosa indiscrezione. Durante la trasmissione " Lo stato delle cose" , su Rai Tre, il giornalista e conduttore Massimo Giletti ha svelato: "Una persona mi ha contattato e mi ha portato un filmato. E me l'ha fatto vedere. Insieme all'azienda, abbiamo preso una linea comune di non farvelo vedere questa sera perché dobbiamo fare degli accertamenti. Ma io devo raccontare cosa ho visto". L'episodio ha del clamoroso ed è avvenuto lo scorso gennaio a Milano.

Indiscrezione Giletti, il racconto sul calciatore a Milano

"Ho visto un famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano colpire in modo violento una ragazza, questa ragazza finisce su un tavolo, viene rialzata e lui, lo stesso giocatore in evidente stato di alterazione, la ricolpisce, tenta di colpirla con un altro colpo. Dopodiché ci sono altre immagini dove lo stesso giocatore sfascia un muro e poi fa altre cose. Noi ci fermiamo qui su questa cosa, ma andremo avanti, perché credo che se poi tu ti metti - come hanno messo i giocatori ieri - un simbolo rosso sul volto e poi fai queste cose, poco adatte è questo sistema. Sono immagini pesanti, molto pesanti, ma noi non smetteremo di lavorare per farle vedere". Giletti non ha aggiunto altro, nessuno sa se effettivamente il video, prima o poi, sarà mostrato.