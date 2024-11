Lega B, Assemblea elettiva il 16 dicembre

È stato ufficializzato il crono-programma che porterà la Lega di Serie B all’Assemblea elettiva federale del prossimo 3 febbraio 2025. La riunione on line tra tutte le società cadette è stata propedeutica non solo a fissare la data per l’Assemblea di Lega B che dovrà approvare il bilancio. Ma è stata l’occasione per fare un primo punto in vista dell’elezione del presidente di Lega. Rispettivamente i due importantissimi appuntamenti si terranno il prossimo 11 dicembre (in Figc a Roma) e il 16 dicembre a Milano. Nella stessa data sarà anche designato il consigliere federale aggiunto che prenderà parte all’Assemblea per l’elezione del prossimo presidente della Figc. Con il nuovo Statuto federale, infatti, la Lega di B avrà un consigliere in più nel CF. Un’opportunità da sfruttare anche attraverso l’elezione della nuova Governance. Nel primo tentativo, lo scorso 12 settembre le società di B non avevano trovato il modo di convergere su Mauro Balata, presidente uscente. Il risultato delle 5 votazioni: 1ª: 10 voti a Balata, 1 a Veltroni e 9 nulle; 2ª: 11 a Balata e 0 a Veltroni, 3ª: 10 a Balata, 0 a Veltroni, 4ª: 9 Balata e 0 a Veltroni, 5ª: 8 a Balata e 0 a Veltroni. Ora l’interesse generale dovrebbe essere di evitare il commissariamento per poter meglio difendere gli interessi di tutti in un calcio che va sempre più ridimensionado gli eventi domestici a vantaggio di un calcio internazionale che si porta via con se spazi e risorse.