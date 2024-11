Karius svincolato a 31 anni, rivela: “Ho valutato il ritiro…”

LIVERPOOL (Inghilterra) - La sfida di Champions League tra Liverpool e Real Madrid riporta sulle scene anche l’ex portiere dei Reds Loris Karius che è tornato a parlare della nefasta finale del 2018. "Negli ultimi anni, qualunque cosa io abbia fatto, non è stata mai abbastanza buona per cancellare quella serata - ha dichiarato il portiere a SPORTbible - è stato difficile riprendersi da quella finale di Champions League persa contro il Real Madrid”. Una notte da dimenticare per l’estremo difensore, allora chiamato a difendere la porta del Liverpool. Allo stadio Olimpiyskiy di Kiev il portiere commise due errori incredibili che spianarono la strada al trionfo madridista .

Karius, una notte da incubo

In occasione della sfida odierna tra Liverpool e Real Madrid, Karius è tornato a parlare di quella partita e delle conseguenze che hanno condizionato la propria carriera in modo significativo. "È stato difficile scrollarsi di dosso quell’episodio - ammette il portiere - anche in altri club, quando cercavo di guadagnarmi la fiducia di un allenatore o chiedevo di giocare quando ritenevo di meritarlo. Ma a quel punto gli allenatori hanno preferito scegliere la via più semplice, piuttosto che schierare un portiere che avrebbe attirato tanta attenzione. In un certo senso lo posso anche capire, ma è frustrante quando non puoi fare nulla per far cambiare idea alle persone”.

Karius e l’idea del ritiro

Il portiere è senza squadra, negli ultimi mesi si è allontanato dalla routine quotidiana di un calciatore professionista, fino al punto di valutare di appendere i guanti al chiodo. "Onestamente negli ultimi anni posso dire di aver lavorato duramente - afferma Karius - ma nonostante gli sforzi e i sacrifici ho giocato a malapena: la situazione è davvero frustrante. Personalmente sento ancora di avere molta qualità, ma se sei stato fuori per tutto questo tempo come è accaduto a me, allora ovviamente devi prendere in considerazione anche il ritiro”.