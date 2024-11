Rinascere o crollare: il Manchester City sfida il Liverpool

Stagione difficile per il City

Alla stagione del Manchester City, non sono bastati tre gol di vantaggio per battere il Feyenoord, dopo 5 sconfitte consecutive. E non c'e' tempo da perdere perche' domenica c'e' il big match con il Liverpool, che Slot ha rilanciato e che domina Premier e Champions. In caso di ko ad Anfield, i Reds voleranno a +11 provocando ulteriori scossoni nei Citizens che non possono essere giustificati dall'assenza di Rodri. I numeri parlano da soli: il Liverpool ha vinto 15 gare su 17 con 36 gol segnati e 9 subiti, e non batte i rivali da due anni. A un punto dai campioni si trovano: Arsenal, il Chelsea rigenerato da Maresca e il Brighton.

Tempi duri anche per il Real

Tempi duri per Ancelotti e Mbappe'. Il Real, continua a stentare in Champions col francese, che ha sbagliato anche un rigore a Liverpool, che viene contestato. Anche l'incidente del bus della squadra sembra indicare la luna storta che incalza i campioni che dovranno ricominciare a vincere a partire dall'incontro col Getafe.

Le due sfide piu' interessanti sono Villarreal-Girona e Real Sociedad-Betis.

Sollievo per Kylian Mbappé, che ci sarà contro il Getafe, così come Jude Bellingham e Brahim Diaz. Gli esiti favorevoli dei controlli medici effettuati questa mattina sui tre giocatori del Real Madrid, sono una boccata di ossigeno per Carlo Ancelotti, che tra domenica e mercoledì scorsi ha perso per infortuni muscolari Vinicius Jr e Camavinga e rischiava di giocare la prossima partita di campionato con troppi infortunati.

Nella partita in casa di domenica, Ancelotti potrà schierare così Mbappè, Bellingham e Diaz tra i titolari.

Francia in bilico

Ligue1 e' il solito dominio ma le ambizioni europee, testimoniano la crisi del Psg che, dopo 3 ko, rischia perfino di fallire gli spareggi. In Champions hanno fatto molto meglio Monaco, Lilla e Brest.

Luis Enrique e' sotto tiro e non bastera' il probabile successo sul Nantes per riportare la calma. Il big match e' pero' il posticipo tra il Marsiglia di De Zerbi, Pau Lopez e Greenwood, e il Monaco di Hutter, Zakaria e Embolo, che ha subito un clamoroso sorpasso in casa col Benfica. Per la Champions un'altra sfida interessante e' quella tra Lione e Nizza.