Mondiale 2030, tre stadi in corsa per ospitare la finale: "Bernabeu favorito"

La finale del Mondiale 2030 dovrebbe giocarsi al Santiago Bernabeu o al Campo Nou. La FIFA ha annunciato il rapporto di valutazione degli stadi nei quali si giocheranno le partite della kermesse intercontinentale che verrà disputata tra Spagna, Portogallo e Marocco . Tre partite che si svolgeranno in Sudamerica tra Argentina , Paraguay e Uruguay in occasione del centenario della Coppa del Mondo.

"Punteggio di 4,2 su 5"

I tre stadi che hanno soddisfatto i requisiti come possibili sedi della partita di apertura e della finale sono l'Hassan di Casablanca, il Santiago Bernabeu, per molti il ??favorito, e il Camp Nou, nonostante non sia stato ancora riaperto. Nella sua valutazione tecnica la Fifa ha spiegato: “Per quanto riguarda la Coppa del Mondo FIFA 2030, la candidatura di Spagna, Marocco e Portogallo ha ottenuto un punteggio medio di 4,2 su 5 (il più alto di sempre). L'amministrazione FIFA ha stabilito che le candidature soddisfano i requisiti per essere esaminate dal Consiglio e dal Congresso FIFA. Hanno superato i requisiti organizzativi minimi rispettivamente nella valutazione tecnica della Coppa del Mondo FIFA 2030".