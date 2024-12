Allo stadio di Brescia atti di vandalismo: scritte contro Cellino

La vicenda

All’interno e all’esterno dello stadio Rigamonti sono comparse scritte contro il presidente del club Massimo Cellino, contro i giocatori e contro le forze dell’ordine.

Sono state imbrattate le pareti esterne sotto le gradinate con insulti al numero uno di via Solferino con insulti del tipo "Cellino m", "Vattene".

Gli autori sono entrati all’interno dello stadio nella notte e hanno imbrattato anche le vetrate di alcuni box destinati ai tifosi vip.

Gli spogliatoi sono rimasti chiusi e non ci sono segni di vandalismo.

Gli addetti alle pulizie sono al lavoro per rimuovere almeno le scritte più impattanti, prima del fischio d’inizio del match, in programma alle ore 15.

Sulla vicenda sta indagando la Digos della questura, che sta analizzando ore di video registrati dalle telecamere interne ed esterne allo stadio Rigamonti.

Come per ogni partita casalinga del Brescia, agenti in divisa stanno bonificando l’impianto per escludere la presenza di bombe carta e petardi.

Per il Brescia non è un gran momento. Dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, nonostante la zona playoff raggiunta nelle prime 14 giornate di Serie B alcuni tifosi nella notte hanno creato tensione in città a poche ore dalla partita casalinga contro il Bari.