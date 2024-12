Mondiale per Club, ecco le 32 squadre qualificate

Mondiale per club, le 32 squadre

Dopo il successo del Botafogo in Copa Libertadores, il quadro delle 32 partecipanti al Mondiale per Club 2025 è completo. Il nuovo torneo andrà in scena negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio: giovedì 5 dicembre alle 19 (ora italiana) è previsto il sorteggio dei gironi che coinvolgerà anche i Campioni d’Italia dell’Inter e la Juventus. Il Mondiale per Club vedrà la partecipazione di 12 squadre europee: Manchester City, Real Madrid, Chelsea (vincitrici delle ultime tre Champions) insieme a Bayern Monaco, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Salisburgo, invitate per il loro ranking. Sei saranno le squadre dal Sudamerica: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense (vincitrici delle ultime quattro Copa Libertadores) insieme a River Plate e Boca Juniors, invitate alla manifestazione per la posizione nel ranking). Quattro squadre arriveranno dall'Africa: Al Ahly e Wydad (ultime vincitrici della Champions africana) insieme a Esperànce e Mamelodi Sundowns che partecipano grazie al loro ranking. Quattro formazioni anche per l'Asia: Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain (vincitrici delle ultime tre Champions asiatiche) insieme all’Ulsan (ranking). Cinque squadre saranno del Nord-Centro America: Monterrey, Seattle Sounders, Club Leon, Pachuca (vincitrici delle ultime quattro Champions centro-nord americane) rinsieme all’Inter Miami di Messi invitata per il ranking). Una sola squadra dall'Oceania: Auckland City che è stata invitata per il ranking.