Essien svela i suoi maestri: "Ora capisco perché Mourinho si arrabbiava"

Essien e gli insegnamenti di Ancelotti e Mourinho

Essien ha poi aggiunto: "Ho avuto alcuni grandi, grandi allenatori con cui sono stato fortunato a lavorare. Ho imparato alcune cose da Mourinho e da Ancelotti: la sua calma e il modo in cui gestisce i suoi giocatori, il modo in cui cercava di abbracciarli. Ora capisco un po' di più anche perché José si arrabbiava".

Essien e la vita in Danimarca

Essiena è felice in Danimarca: "Adoro il modo in cui qui fanno crescere i loro ragazzi, dando loro l'opportunità di sperimentare il calcio professionistico. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto di essere qui. È più tranquillo; l'ambiente è molto bello e molto sano. Tutti sono pronti ad aiutarti quando ne hai bisogno. Saremo più forti se alcuni dei nostri allenatori se ne andranno per grandi club in altri paesi. La nostra filosofia è: quando ci aiutiamo a vicenda, riceveremo tante cose buone in cambio. Il successo per noi è l'integrazione dei giocatori delle nostre accademie. Se non lo facciamo, non otterremo mai risultati. Il mio futuro? Non sto pensando di diventare un capo allenatore. Non ancora".