Sciopero arbitri, c’è la decisione ufficiale: cosa succederà

ROMA - L'AIA ha sciolto le riserve, sarà sciopero nel Lazio, dall'Eccellenza all'Under 14, secondo quanto anche mercoledì sera i presidenti delle sezioni del Lazio (rappresentati dal n. 1 di Ciampino, Samà) e il presidente del Cra arbitrale laziale (Massini, prossimo vice presidente dell'AIA se vincerà Zappi il prossimo 14 dicembre) avevano comunicato dopo la riunione con il presidente della LND regionale, Avantaggiato. Non saranno soli: in tutta Italia i direttori di gara impegnati in campo, da La Penna (Milan-Atalanta) e Abisso (Inter-Parma) all'ultima gara delle giovanili, scenderanno in campo con il baffo nero sotto l'occhio. Solidarietà, unione, coesione.