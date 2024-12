Sciopero arbitri nel Lazio: occorre riflettere e mettere in campo nuovi strumenti

ROMA - Lo sciopero degli arbitri per dire basta alla violenza ai danni dei direttori di gara bloccherà tutte le gare del fine settimana in programma nel Lazio dall’Eccellenza ai campionati Under 14. Infatti, i presidenti di Sezione dell’Associazione Italiani Arbitri non designeranno alcun direttore di gara per gli incontri programmati dei campionati regionali e provinciali, LND e SGS, sia di calcio a 11 che di calcio a 5. Resta invariata la programmazione delle gare dell’attività di base. Dopo quasi cento anni c’è un blocco totale dell’attività calcistica regionale. La decisione coinvolge circa novecentocinquanta partite così resteranno a casa e senza calcio trentacinquemila atleti. Decisione epocale. Troppe aggressioni fisiche e verbali che ogni benedetta domenica vengono subite dagli arbitri, spesso giovanissimi come gli stessi atleti in campo.

DAL BULLISMO ALLA VIOLENZA CONTRO GLI ARBITRI - Quello che avviene nel calcio è specchio della nostra società di tutti i giorni. Professor Aldo Grauso, lei è coordinatore del Tavolo Tecnico di lotta al Bullismo e Cyberbullismo di Roma Capitale e Advisory Board della Lega Nazionale Dilettanti della Figc, nonché studioso del fenomeno, cosa sta succedendo? «D’impulso viene da dire che prevale il tratto sociopatico, ossia il disprezzo vero le norme sociali e di conseguenza l’incapacità di riconoscere i diritti altrui e della collettività».

OCCORRONO STRUMENTI NUOVI - Fenomeno non distante dal bullismo. In sostanza, si inizia a bullizzare il compagno di classe e si arriva poi a malmenare un arbitro di calcio… «Il fenomeno va combattuto in tutte le sedi, iniziando dalle scuole. Il progetto di lotta al bullismo e al cyberbullismo che vede impegnati Roma Capitale con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e la Lega Nazionale Dilettanti per espressa volontà del presidente Giancarlo Abete, è una risposta concreta tesa a intervenire nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Questo progetto-pilota che sta coinvolgendo quindici istituti comprensivi di scuole primarie che secondarie di primo grado, uno in ogni municipio di Roma con altrettante associazioni sportive dilettantistiche del territorio, è una prima tappa importante. Nei primi mesi del prossimo anno si farà il punto in merito al progetto che potrà essere esteso a livello nazionale .

TESSERATI CONTRO ALTRI TESSERATI - Su centonovanta casi di violenze verso l’arbitro 114 volte sono state commesse da calciatori, 47 da altri tesserati e 29 da persone non tesserate Una sorta di “violenza in una famiglia allargata” di tesserati… «Purtroppo - dice lo psicologo Grauso - è così. Tesserati contro altri tesserati. Occorre mettere in campo delle idee che aiutino a debellare bruttissimo fenomeno delle aggressione agli arbitri o almeno ridurlo ai minimi termini. Per esempio, calciatori dilettanti dopo i 35 anni fino a 45 devono avere la possibilità di fare un corso e arbitrare; invitare gli arbitri ad allenarsi con le squadre per essere preparati ma anche per arbitrare le partitelle di allenamento per fare esperienza di campo di dinamiche di situazioni… E dato che ha dato buoni risultati andrebbe introdotto la psicologia come materia per i corsi arbitrari come accade per i nostri allenatori della Figc che aiutino il giovane arbitro a riconoscere segnali di allarme .Nessuno ha la bacchetta magica ma occorre utilizzare nuove idee per combattere questa brutta situazione che non certo si risolverà da sola o con una domenica di sciopero».