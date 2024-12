Cosenza-Frosinone, scintille al San Vito. Alvini carica

COSENZA - Uno scontro diretto in chiave salvezza, quello che andrà in onda al “San Vito-Marulla” tra Cosenza e Frosinone. Due squadre che chiedono punti alla rispettiva classifica. Il Cosenza arriva alla sfida dopo sette risultati utili, frutto di cinque pareggi e due vittorie entrambe in trasferta, a Reggio Emilia e Brescia. Il Frosinone con Leandro Greco in panchina, ex della gara insieme ai vari Cerofolini, Frattali, Garritano e Canotto, ultimamente ha cambiato marcia. Nell’ultimo turno pur con tante assenze ha battuto il Cesena per 3-2. Squadre divise in classifica da soli tre punti.



ALVINI CARICA – Il tecnico rossoblù alla vigilia della gara ha parlato del Frosinone, facendo il punto pure sul suo gruppo. «Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari. Ogni squadra porta in campo i propri punti di forza ed il Frosinone ne ha molti. Una squadra costruita con obiettivi diversi di ciò che dice l’attuale classifica. Nelle ultime gare ha ottenuto risultati importanti. Ha pareggiato contro il Pisa in dieci e con il Palermo, mentre ultimamente ha battuto il Cesena trovando il giusto equilibrio. Il Cosenza desidera mantenere la pressione alta, cercare gli uno contro uno e mettere in campo le proprie idee. Bisognerà difendere con il cuore, attaccare con la testa e lottare con un’anima. Possiamo dire che si tratta di uno scontro salvezza».



FORMAZIONE - Alvini avrà a disposizione il giovane Florenzi che torna a centrocampo dopo il turno di squalifica. Lo stesso tecnico ha anticipato che l’attaccante Strizzolo ha recuperato, mentre resta ancora fuori Zilli per un infortunio alla coscia. Da verificare questa mattina le condizioni di Josè Mauri e Cimino, non al meglio fisicamente. Per il resto dovrebbe essere confermata la stessa formazione che ha pareggiato a Pisa, con Mazzocchi e Fumagalli in avanti. Nel reparto difensivo ballottaggio tra Dalle Mura e l’esperto Camporese.

AMBIENTE – L’allenatore rossoblù è da tempo entrato nel cuore dei tifosi. «Trovo un grande calore da parte dell’ambiente tutto. Per quello che la squadra sta facendo merita il massimo entusiasmo. Non sappiamo quello che succederà in campionato, ma noi daremo tutto per il Cosenza». A Pisa sono andati a bersaglio sia Mazzocchi che Fumagalli. A chiudere Alvini. «E’ solo merito dei calciatori e della loro applicazione in zona gol».