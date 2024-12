LA Galaxy campione MLS: trionfo per Reus e tre ex Serie A

I Los Angeles Galaxy sono campioni MLS . La formazione californiana ha battuto in finale i New York Red Bulls per 2-1 grazie ai gol di Paintsil e Joveljic (per gli avversari rete di Neasil). Sesto successo della storia per i Galaxy, record nella competizione.

Sesto successo per i Galaxy: trionfo USA per Reus e tre ex Serie A

Dopo aver concluso la stagione regolare al secondo posto in Western Conference (quarta squadra per rendimento complessivo), i Galaxy in finale di Conference hanno battuto i Seattle Sounders, partita nella quale la stella ex Barcellona Riqui Puig ha giocato per mezz'ora con il crociato rotto. In finale, quindi, il successo contro i Red Bulls. Titolo MLS alla prima stagione per Marco Reus. Successo anche per i tre ex Serie A in rosa: Maya Yoshida, ex Samp, Brugman, che in Italia ha vestito le maglie di Empoli, Grosseto, Palermo, Pescara e Parma, e Martin Caceres.