Meno casini in Lega? De Siervo si guardi alle spalle

Oggi la Lega di Serie A prova a darsi un nuovo presidente. Per i bookmaker della Bovisa e der Tufello il favorito è Ezio Maria Simonelli, commercialista: è accreditato di 14 voti, se non addirittura 15. Basterebbero.

L’alternativa è rappresentata da Lorenzo Casini, il presidente uscente in quota CL: niente a che vedere con Comunione e Liberazione. O forse sì, chissà.

Non capisco il motivo per cui un rinomato giurista, oltretutto da poco rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ci tenga tanto a conservare l’incarico in Lega: che lo faccia per entrare gratis allo stadio?

Negli ultimi tempi il ventilatore dei veleni sulfurei ha cominciato a diffondere voci relative a conflitti d’interesse di Simonelli, senza tuttavia riuscire a cambiare il clima, né a ridurre il numero dei suoi sostenitori.

Se Simonelli dovesse passare, comincerei a preoccuparmi per i destini di Luigi De Servo, l’ad, l’operativo della Confindustria del calcio: sono sicuro che gli sconfitti tenterebbero in tutti i modi di creare tensioni su di lui. Conosco presidenti che odiano perdere più di quanto amino vincere.