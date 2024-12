Bedin nuovo presidente di Lega B

La Lega Serie B ha un nuovo presidente. Con 15 voti favorevoli, al terzo tentativo, Paolo Bedin diventa il successore di Mauro Balata che ha retto la Lega cadetta negli ultimi 7 anni dopo l'addio di Andrea Abodi, attuale Ministro dello Sport di cui Bedin era stato importante Direttore Generale nel settennato di dirigenza del manager capitolino. Balata si è ritirato dopo la seconda votazione nella quale i 5 voti iniziali sono scesi a quattro. Stesso risultato per Vittorio Veltroni che era stato il terzo candidato in lizza ma che non è riuscito ad attrarre nuovi consensi. Bedin si era dimesso nelle scorse settimane da Direttore Generale della Lega Serie C, ruolo al quale era stato chiamato da Matteo Marani, numero uno dei club di Lega Pro.