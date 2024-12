Pericolo per Messi, il grattacielo incredibile dove vive a Miami potrebbe crollare!

MIAMI (Usa) - Brutte notizie per Leo Messi. Il fuoriclasse argentino rischia di essere “sfrattato” di casa per problemi strutturali dell’edificio in cui vive attualmente con la propria famiglia. Secondo uno studio condotto dall’Università di Miami, alcuni degli edifici della zona nord della città avrebbero problemi di stabilità. Molti grattacieli stanno affondando a un ritmo scioccante - sottolineano gli esperti dell’università - inclusa la notevole Porsche Design Tower, alta oltre 200 metri.