Elezioni Lega, Simonelli nelle mani di Cairo (Torino) e Zangrillo (Genoa)

(zazza) Presidenza della Lega calcio, si annuncia un’altra votazione inutile e, di riflesso, prevedo lo spostamento al 30 dicembre. Una situazione grottesca, dal momento che al terzo scrutinio basteranno soltanto 11 preferenze. Per far passare Ezio Simonelli servono oggi 14 voti, ma sono tredici - al momento - i sostenitori dichiarati del commercialista milanese. Urbano Cairo (Torino) e Alberto Zangrillo (Genoa), che si erano sfilati la volta scorsa, non hanno intenzione di contrastare la linea Lotito-De Laurentiis, contraria a Simonelli, risultando i quattordicesimi. Ieri qualche buontempone ha candidato Luca di Montezemolo senza nemmeno informarlo. Non escludo che, nel caso in cui dovesse verificarsi un altro nulla di fatto, da qui al 30 possa uscire il nome di Antonio Zequila. Viva l’Italia, viva la Repubblica. Delle Banane.



Ps: e se cambiasse idea il Lecce?