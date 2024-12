Totti, il super gol da ragazzino fa impazzire la Turchia

Una palla respinta dalla difesa, rimessa dentro l'area di rigore della Turchia Under 17 con un colpo di testa e tramutata in oro da un giovanissimo Francesco Totti: il video è virale. Sui social spopola un capolavoro pressoché inedito dell'ex capitano della Roma, in azione con la maglia dell'Italia Under 17: controllo in precario equilibrio, coordinazione incredibile, in un fazzoletto di terreno, pallonetto perfetto da terra eludendo il controllo di tre avversari. Arte applicata al calcio: traiettoria imparabile per l'incredulo portiere avversario. Un gol da vedere e rivedere.