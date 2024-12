Globe Soccer Awards diretta Dubai, segui la serata e tutti i premi LIVE

A Dubai va in scena la quindicesima edizione dei Globe Soccer Awards , kermesse organizzata presso l'Atlantis, The Palm, dove verranno premiati i protagonisti del 2024, categoria per categoria. Segui in diretta l'evento su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

19:09

Courtois su Lukaku: "Sta facendo bene con Conte"

"Saluto Lukaku, un grande amico, sin da quando abbiamo 14 anni. Conosco anche Conte dai tempi del Chelsea e gli auguro il meglio per il futuro. L'Atalanta? Sta facendo molto bene, complimenti anche a De Ketelaere, ma non solo. Seguo la Serie A, anche perché ci sono Fabregas, Nico Paz, mi piace il calcio e seguo un campionato così importante come la Serie A", parola di Courtois.

19:08

Courtois e gli attaccanti del Real Madrid

Sugli attaccanti del Real, Courtois ha poi precisato: "Chiaramente, è stimolante allenarsi e giocare con attaccanti di questo tipo. Quando fai una parata, significa che fai un intervento ottimo, considerando il livello dei calciatori".

19:05

Courtois: "Dopo l'infortunio, volevo giocare la finale di Champions"

"Dall'infortunio di agosto, - ha aggiunto Courtois a Sky - avevo in mente di giocare la finale di Champions League e di tornare. Ci sono riuscito grazie all'aiuto della squadra e dei miei compagni. Adesso è il momento più importante, siamo a un punto dall'Atletico Madrid, a breve giocheremo con il Valencia e vogliamo vincere. Il rapporto con le finali? Dobbiamo dimostrare a tutti di essere invincibili nel campo, non solo in finale".

19:04

Courtois: "Serata con molti trofei per il Real Madrid"

A margine della cerimonia di premiazione, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid: "Serata con molti trofei per il Real Madrid, che è stato il miglior club dell'anno, con i migliori giocatori nelle varie competizioni che abbiamo vinto. Ho dato il mio piccolo contributo nonostante il mio infortunio. È un premio alla carriera per me, ma ho ancora tanto da dare e da giocare".

19:00

Ronaldo: "Pallone d'Oro? Ecco perché mi piacciono i Globe Soccer Awards"

Durante la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo si è schierato dalla parte di Vinicius Jr, ricordando la discussa assegnazione dell'ultimo Pallone d'Oro. LEGGI QUI

18:40

Dominio Real Madrid ai Globe Soccer Awards

Il Real Madrid domina la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards: premiati il presidente Florentino Perez, l'allenatore Carlo Ancelotti e i calciatori Thibaut Courtois, Vinicius Jr e Jude Bellingham. Doppio premio per il fuoriclasse brasiliano e per il centrocampista inglese.

18:34

Globe Soccer Awards, terminata la cerimonia di premiazione

Consegnati tutti i premi maschili dei Globe Soccer Dubai Awards 2024. Termina qui la cerimonia.

18:26

Vinicius Jr: "Premio per una grandissima stagione"

Vinicius di nuovo sul palco di Dubai: "Un onore ricevere questo premio, anche per gli altri giocatori che erano candidati. È il premio per quella che è stata una grandissima stagione, un grandissimo anno, ecco perché voglio ringraziare ancora una volta il mio club, i miei compagni e i tifosi, che mi hanno sostenuto ogni giorno. È un premio che mi dà soddisfazione".

18:23

Vinicius Jr miglior giocatore dell'anno

È Vinicius Jr il "miglior giocatore dell'anno". Al brasiliano uno dei premi più attesi dei Globe Soccer Awards.

18:18

Cristiano Ronaldo: "Vinicius avrebbe meritato il Pallone d'Oro"

"Mi piace tantissimo competere con i più giovani, - ha aggiunto Ronaldo - anche se a volte non mi rispettano tanto... Ma a parte questo, mi piace confrontarmi con loro, nei numeri e nelle prestazioni. Dal punto di vista fisico, non sono migliori di me... Sto scherzando. Stanno crescendo, stanno migliorando, ragazzi come Bellingham, Lamine e lo stesso Vinicius, che avrebbe meritato la vittoria del Pallone d'Oro. Non è stata una scelta equa a mio avviso. Lo meritava anche Rodrygo, ma credo che avrebbe meritato Vinicius anche per il gol in finale di Champions League. Anche per questo mi piace il Globe Soccer Awards, perché consegna i premi nella maniera più equa ed equilibrata possibile".

18:16

Cristiano Ronaldo: "È un trofeo diverso degli altri"

Il commento di CR7: "È un grande piacere vincere questo trofeo, diverso dagli altri. In fibra di carbonio... Sono il primo a vincerlo, quindi mi fa veramente piacere riceverlo. Essere il più grande marcatore di tutti i tempi mi dà ulteriore motivazione, per continuare a giocare e a fare gol, che è la cosa che so fare meglio. Ringrazio la mia famiglia, dal mio primo genito a mia moglie, perché è grazie a loro se continuo ad andare avanti. Non ho ancora finito, continuerò e continuerò ad andare avanti".

18:15

Cristiano Ronaldo, premio alla carriera

Secondo premio di serata per Cristiano Ronaldo, già nominato "miglior giocatore dell'anno in Medio Oriente". Al fuoriclasse portoghese, viene assegnato il premio "Top Goal Scorer of All Time", dedicato al miglior marcatore di tutti i tempi.

18:13

Lamine Yamal: "Ringrazio chi mi ha sempre sostenuto"

Così Lamine Yamal: "Vorrei ringraziare chi mi ha sempre sostenuto, il mio papà, la mia mamma, fino al Barcellona e ai miei compagni, di squadra e di Nazionale. Ringrazio anche Xavi e De La Fuente, ma anche tutta la Federazione spagnola, che ci ha consentito di vincere l'ultimo Europeo".

18:11

Lamine Yamal miglior giocatore emergente

È Lamine Yamal (Barcellona) a ricevere il premio come "miglior giocatore emergente" del 2024. Battuta anche la concorrenza dello juventino Kenan Yildiz.

18:08

Globe Soccer Awards, Bellingham: "Real Madrid miglior squadra al mondo"

"So di essere nella miglior squadra al mondo, - ha detto Bellingham - con il miglior staff e i migliori compagni. L'obiettivo è vincere il più possibile e rendere il Real Madrid tanto grande quanto lo è stato finora. Il mio adattamento? I miei compagni di squadra hanno facilitato il lavoro. Quando giochi con grandi compagni, mi hanno aiutato con la lingua e non saprei scegliere uno in particolare. Il presente? Nelle ultime partite, abbiamo fatto bene e siamo in crescita. La stagione è ancora lunga, c'è qualche nuovo acquisto importante nel gruppo e avremo occasioni per vincere".

18:07

Bellingham vince anche il "Maradona Award"

Jude Bellingham raddoppia. Il centrocampista inglese, ex Borussia Dortmund, vince anche il "Maradona Award", per il suo straordinario talento.

18:04

Bellingham miglior centrocampista dell'anno

Il "miglior centrocampista dell'anno" è Jude Bellingham, campione d'Europa con il Real Madrid e protagonista con la Nazionale inglese ad Euro 2024. Ennesimo riconoscimento per un calciatore dei Blancos.

18:03

Vinicius Jr: "Riconoscimento per quello che faccio in settimana"

"Felice per questo premio, - ha detto Vinicius - è il riconoscimento per tutto quello che faccio durante la settimana e ogni giorno, con squadra e club. Ci tengo a ringraziare il Real Madrid".

18:00

Vinicius Jr miglior attaccante del 2024

Vince il premio come "miglior attaccante dell'anno" Vinicius Jr, stella del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dopo la delusione per il mancato Pallone d'Oro, il brasiliano riceve l'ambito premio dei Globe Soccer Awards.

17:59

Neymar: "Orgoglioso di ricevere questo premio alla carriera"

Queste le parole di Neymar Jr: "Orgoglioso, onorato e privilegiato di ricevere questo premio alla carriera, anche perché la mia carriera non è ancora finita. Sono grato di aver avuto questo dono, questo talento e questa possibilità di giocare a calcio e di ricevere questo premio".

17:58

Premio alla carriera per Neymar

Sul palco di Dubai anche Neymar Jr, oggi all'Al-Hilal. "Player Career Award" per il brasiliano ex Barcellona e Psg.

17:55

I protagonisti firmano le maglie che verranno messe all'asta

Da Alessandro Del Piero a Rio Ferdinand, passando per Piqué e Lamine Yamal, fino ad arrivare a Thibaut Cortois, Vinicius Jr e Neymar. Arrivano le prestigiose firme dei protagonisti sulle maglie messe all'asta dall'organizzazione. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

17:53

Courtois, premio alla carriera per il portiere del Real Madrid

"Player Career Award" anche per Thibaut Courtois, portiere e simbolo del Real Madrid.

17:50

Ferdinand: "Non ho vinto tanti trofei individuali"

Parola a Rio Ferdinand: "Grazie per questa serata e grazie per aver riconosciuto questo premio. Un onore per me ricevere questo premio. Non ho vinto così tanti trofei individuali nella mia carriera, ho vinto molti più trofei di squadra. Come difensore, cerco di gettare le fondamenta per tante vittorie e dare la palla agli attaccanti".

17:48

Rio Ferdinand, premio alla carriera

"Premio alla carriera" per Rio Ferdinand, iconico difensore del Manchester United e della Nazionale inglese.

17:43

Piero Ausilio miglior direttore sportivo

Piero Ausilio, ds dell'Inter e braccio destro di Beppe Marotta, premiato come "miglior direttore sportivo dell'anno". Battuto anche Sartori, candidato grazie al lavoro svolto con il suo Bologna.

17:40

Jorge Mendes: "Orgoglioso di essere qui"

"Orgoglioso di essere qui, - ha dichiarato Jorge Mendes, a margine della premiazione - ringrazio i miei calciatori e il mio team per quello che hanno fatto e che stanno facendo. Sono felice ed orgoglioso di aver tenuto alto il livello del mio team".

17:38

Jorge Mendes è il miglior procuratore dell'anno

Jorge Mendes premiato come "miglior procuratore dell'anno".

17:37

Butragueno: "Ancelotti? Grande allenatore, persona fantastica"

"Ancelotti non è solo un grande allenatore, ma prima di tutto una persona fantastica", ha detto Emilio Butragueno sul palco di Dubai. "Ci tengo a ringraziarlo da parte di tutto il club per quello che sta facendo per noi".

17:35

Ancelotti, a lui il premio come miglior allenatore

Carlo Ancelotti, manager del Real Madrid, premiato come "miglior allenatore dell'anno". Ritira il premio un simbolo come Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali dei Blancos.

17:34

Sanchez: "Florentino Perez persona speciale"

Complice l'assenza di Florentino Perez, a ritirare il premio è stato proprio il dg Sanchez: "È veramente una persona speciale, - ha ribadito il dirigente dei Blancos - è molto intelligente ed è un piacere lavorare con lui e merita davvero questo premio".

17:31

Premio alla carriera per Florentino Perez

Il videomessaggio di Florentino Perez, numero uno del Real Madrid, a cui è stato attribuito il "premio alla carriera": "Ringrazio i Globe Soccer Awards per questo riconoscimento e il mio club per avermi consentito di vincere questo premio. È un onore essere al timone di una delle squadre più ammirate in tutto il mondo. Chiunque vorrebbe giocare nel Real Madrid e ci tengo a ringraziare chi ha consentito a questo club di vincere altri importanti trofei nell'ultimo anno. Condivido questo premio con tutti i calciatori, il nostro allenatori, i dirigenti e soprattutto i nostri tifosi".

17:29

Real Madrid, il dg Sanchez: "Non ci sono segreti"

"Non ci sono segreti nelle vittorie del Real Madrid - ha sottolineato il dg dei Blancos, José Angel Sanchez -. L'importante è sapersi adattare a un calcio che cambia ogni giorno, pur rimanendo fedeli all'identità del club".

17:29

Riceve il premio José Angel Sanchez

È José Angel Sanchez, direttore generale del Real Madrid, a ritirare il premio sul palco di Dubai.

17:28

Real Madrid miglior club maschile

Il Real Madrid è il "miglior club maschile", battute anche Atalanta e Inter. Sono i Blancos a ricevere il premio targato Globe Soccer Awards.

17:24

Cristiano Ronaldo: "Campione in tutti i Paesi in cui sono stato"

Così CR7 dopo aver ricevuto il premio come miglior giocatore dell'anno in Medio Oriente: "Sempre un onore e un piacere essere qui, partecipare a questa serata di gala. Serata incredibile, con tutti i campioni che sono seduti qui nelle prime file. Congratulazioni all'organizzazione. Per il premio, ringrazio i miei compagni di squadra e il club, ho fatto molto bene a livello individuale. In tutti i Paesi in cui ho giocato, sono diventato campione. Ora, questo è l'obiettivo anche qui. Stiamo crescendo e voglio diventare campione anche qui in Arabia Saudita. Sono riuscito a mantenere il mio livello e sono sicuro che riusciremo a vincere anche qui".

17:24

C'è anche la firma di CR7 sulla maglia dei Globe Soccer Awards

Anche Cristiano Ronaldo ha firmato la maglia

17:21

Cristiano Ronaldo miglior giocatore dell'anno in Medio Oriente

Il "miglior giocatore del Medio Oriente" è Cristiano Ronaldo, protagonista con il suo Al Nassr. Battuta la concorrenza di Mahrez, Al-Dawsari, Sergej Milinkovic-Savic e Rahimi.

17:19

Al Ain miglior club del Medio Oriente

Al Ain, campione in carica dell'ultima Champions League asiatica, vince il premio "miglior club del Medio Oriente".

17:17

Jorge Jesus: "Premio da condividere con la squadra"

"Questo è un premio individuale che va condiviso con la squadra, - ha precisato Jorge Jesus - che sta permettendo a tutti di scrivere pagine di storia del Medio Oriente e del nostro campionato". L'Al-Hilal ha battuto il record di vittorie consecutive, fermandosi a quota 34.

17:15

Jorge Jesus miglior allenatore del Medio Oriente

Jorge Jesus, allenatore dell'Al-Hilal, è stato premiato come miglior allenatore del Medio Oriente.

17:13

Olympiacos, il presidente Marinakis: "Prima volta per un club greco"

"È stata la prima volta che un club greco ha vinto un trofeo europeo, - ha sottolineato il presidente dell'Olympiacos, Evangelos Marinakis - facendo qualcosa che non hanno ancora fatto anche grandi club europei. Essere in grado di competere per il campionato greco e per le competizioni europee è veramente fantastico".

17:11

Olympiacos club rivelazione dell'anno

Premio come "club rivelazione dell'anno" assegnato all'Olympiacos, società che si è aggiudicata la Conference League, battendo la Fiorentina, e l'ultima edizione della Youth League.

17:08

Sul palco Piqué, presidente della Kings League

Sul palco di Dubai anche la Kings League, rappresentata dal presidente Gerard Piqué. Premiati dall'ex Barcellona Louah e Mellado.

17:06

Del Piero: "Con la Juve è una storia d'amore"

"C'è più di una piccola parte di me che vorrebbe essere ancora lì in campo con la Juventus, - ha rivelato Del Piero sul palco di Dubai - anche se poi le cose sono andate in maniera diversa. Sono contento per quello che ho raggiunto ed è stato veramente un bel percorso". E su possibile ritorno in bianconero, ha aggiunto: "Tra me e la Juve è una storia d'amore. 19 anni unici, un rapporto speciale con i tifosi, con tutti, quindi sono estremamente orgoglioso di questo e c'è sempre massimo rispetto per questa storia. Guardo avanti con fiducia e ottimismo. È così che guardo la vita".

17:04

Del Piero, premio alla carriera

Il primo riconoscimento della serata è proprio per Alessandro Del Piero, a cui viene assegnato lo "special career award", il premio alla carriera.

17:02

Del Piero protagonista del video introduttivo

È Alessandro Del Piero a portare sul palco di Dubai il premio che rappresenta i Globe Soccer Awards. L'ex capitano della Juve è stato protagonista anche del video introduttivo, lanciato dai conduttori prima della cerimonia.

17:00

Globe Soccer Awards, a breve il via alla cerimonia di premiazione

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della Globe Soccer Dubai Awards.

16:55

Pjanic: "Lamine Yamal è il talento che mi ha sorpreso di più"

"Per come tocca la palla, chi mi ha stupito di più è Lamine Yamal del Barcellona, - ha ammesso Pjanic - perché crea sempre qualcosa quando ha la palla tra i piedi. Quando ero al Barcellona, parlavano già di lui come futuro crack e aveva solo 14-15 anni. Già si sapeva".

16:51

Pjanic sulla Juve: "Non si è mai contenti di non essere primi"

"Ci vuole tempo", parola di Miralem Pjanic, che ha detto la sua anche sulla Juventus di Thiago Motta. "Sono stati investiti tanti soldi sul mercato, ma si sapeva che ci sarebbe voluto del tempo per lottare per lo Scudetto. È chiaro che alla Juve non si è mai contenti di non essere primi. Sono sicuro che Motta farà di tutto per migliorare e vincere qualcosa. L'Italia? Nove anni non si dimenticano facilmente, quindi mai dire mai per un ritorno. Non credo come calciatore", ha aggiunto.

16:50

Pjanic sulla Roma: "Non se l'aspettava nessuno"

"Sicuramente nessuno si aspettava la Roma in una posizione così bassa di classifica - ha sottolineato Pjanic, parlando di Serie A -. Speriamo si possa far meglio nel nuovo anno".

16:49

Pjanic: "Bella serata, serve anche altro oltre al talento"

"Sono molto felice di essere qui - ha detto Miralem Pjanic ai microfoni di Sky Sport -. Il talento si deve avere, poi bisogna avere anche tanto altro. Qui c'è tanto talento, stasera, e andiamo a salutare tanti vecchi compagni. Veramente un piacere essere qui".

16:45

Cristiano Ronaldo e Courtois, parole al miele per Ancelotti

Nel corso della Dubai International Sports Conference, che precede l'attesissima cerimonia di premiazione, Cristiano Ronaldo e Thibaut Courtois sono stati protagonisti del salotto organizzato all'Atlantis, The Palm. Tra i temi affrontati, anche la capacità di Carlo Ancelotti di lasciare il segno nello spogliatoio del Real Madrid: "Lui è la chiave del successo del Real Madrid, - ha detto CR7 - non è mai una coincidenza o una casualità quando si vince". "Soprattutto nei momenti importanti, non spinge più del dovuto i grandi calciatori - ha rivelato il portiere belga -. Perché in certi momenti i grandi calciatori sanno già cosa fare".

16:40

Dove vedere i Globe Soccer Awards in tv e streaming

La cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo sui canali ufficiali di Globe Soccer e in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24.

16:35

Presente anche Alessandro Del Piero

Prenderà parte alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Dubai Awards anche Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus è uno dei mille ospiti attesi all'Atlantis, The Palm.

16:30

Atalanta, Lookman sogna il premio miglior calciatore

Ademola Lookman, dopo aver deciso l'ultima finale di Europa League con una tripletta da sogno, punta al premio "miglior calciatore". Non manca la concorrenza: oltre a Lautaro dell'Inter, ci sono anche Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham e Salah, senza dimenticare Haaland, Rodri e mostri sacri come Messi e Cristiano Ronaldo.

16:25

Inter, folta rappresentanza ai Globe Soccer

Oltre ad essere una delle italiane candidate al premio "miglior squadra maschile", insieme all'Atalanta di Gasperini, l'Inter sarà rappresentata stasera da Lautaro, Barella, Calhanoglu e dal tecnico Simone Inzaghi, in lizza per i rispettivi riconoscimenti.

16:21

Il programma completo del Globe Soccer Awards

Gli ospiti attesi e il programma completo dei Globe Soccer Awards. TUTTI I DETTAGLI

16:15

Globe Soccer Awards, oggi la cerimonia di premiazione

Cresce l'attesa per la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards, organizzata a Dubai. Il Galà inizierà al termine della Dubai International Sports Conference.

Dubai