Ronaldo, frecciata al Pallone d'Oro: "Scelta non equa, meritava Vinicius"

Cristiano Ronaldo: "Vinicius avrebbe meritato il Pallone d'Oro"

Cristiano Ronaldo, di fronte ai talenti emergenti del movimento calcistico europeo, ha sempre alimentato il suo spirito competitivo, senza tirarsi indietro: "Mi piace tantissimo competere con i più giovani, anche se a volte non mi rispettano tanto... Ma a parte questo, mi piace confrontarmi con loro, nei numeri e nelle prestazioni. Dal punto di vista fisico, non sono migliori di me... Sto scherzando", ha aggiunto CR7 con il sorriso. La querelle relativa all'ultimo Pallone d'Oro non è chiusa, anche per Ronaldo: "Ragazzi come Bellingham e Lamine stanno crescendo, ma anche lo stesso Vinicius, che avrebbe meritato la vittoria del Pallone d'Oro. Non è stata una scelta equa a mio avviso. Lo meritava anche Rodrygo, ma credo che avrebbe meritato di vincere Vinicius anche per il gol in finale di Champions League. Anche per questo mi piace il Globe Soccer Awards, perché consegna i premi nella maniera più equa ed equilibrata possibile".