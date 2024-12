Trapani, il progetto della città dello sport: sarà un centro a cinque stelle

TRAPANI - Un progetto ambizioso per portare la città di Trapani al centro del mondo sportivo italiano. Il presidente Valerio Antonini ha le idee chiare e la volontà di accrescere una polisportiva di livello assoluto. Per questo motivo, ha già iniziato a lavorare da diverso tempo alla Città dello Sport che diventerà uno dei più grandi centri sportivi in Europa. Nell’intervista rilasciata in esclusiva al Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il numero uno del Trapani ha parlato dei suoi progetti e il fiore all'occhiello è proprio il centro sportivo che sarà all'avanguardia in tutto il continente.