Dove vedere Inter-Atalanta in tv? Dazn o Mediaset, orario

Via alla nuova edizione della Supercoppa Italiana . Si parte con Inter-Atalanta , la prima delle due semifinali del mini-torneo organizzato a Riyad . I campioni d'Italia in carica affrontano la finalista della Coppa Italia 2023/24, sconfitta lo scorso maggio dalla Juve di Massimiliano Allegri. Simone Inzaghi sfida Gian Piero Gasperini : in palio il confronto con la vincente di Juventus-Milan e l'ambito trofeo finale .

Inter-Atalanta, l'orario

Inter-Atalanta andrà in scena oggi, giovedì 2 gennaio, alle ore 20 alla "Kingdom Arena" di Riyad.

Dove vedere Inter-Atalanta in diretta tv

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5.

Dove vedere Inter-Atalanta in streaming

Inter-Atalanta sarà visibile live in streaming gratis su Mediaset Infinity, che consentirà di assistere alla Supercoppa Italiana sull'omonima applicazione mobile e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, accessibili tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la semifinale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.