Supercoppa, visita all'ambasciata italiana per i club partecipanti e la Serie A

Inter, Milan, Atalanta e Juventus, insieme alla Lega Serie A, hanno fatto visita all'ambasciatore italiano a Riyad Carlo Balducci a poche ore dal debutto in Supercoppa italiana. I rappresentanti delle quattro società hanno portato doni tra cui targhe e maglie autografate all'evento presso la residenza dell'ambasciatore, dove si è svolto anche un pranzo. Per i nerazzurri campioni d'Italia in carica era presente il presidente Giuseppe Marotta accompagnato dall'ad Alessandro Antonello. A rappresentare i rossoneri, invece, il senior advisor Zlatan Ibrahimovic e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Antonio e Luca Percassi, rispettivamente presidente e ad della Dea, hanno presidiato l'incontro portando con loro la maglia con cui i bergamaschi scenderanno in campo nella semifinale contro l'Inter. Per i bianconeri erano presenti il presidente Gianluca Ferrero, il responsabile dell'area sportiva Francesco Calvo e l'Head of Football Institutional Relations Giorgio Chiellini. Presenti all'incontro anche il neo presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e l'ad Luigi De Siervo.