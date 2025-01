Juve-Milan diretta: Supercoppa Italiana, segui la semifinale LIVE

RIYAD (Arabia Saudita) - La Juventus di Thiago Motta e il Milan del debuttante Sergio Conceiçao si affrontano nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024-25. In palio c'è un posto per la finale di lunedì 6 gennaio contro l'Inter che ieri, nella prima semifinale, ha superato per 2-0 l'Atalanta.