Kings World Cup Nations: tutto quello che c'è da sapere sulla finale all'Allianz Stadium

World Cup Nations: tutto quello che c'è da sapere

Diversi campioni del calcio come Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e Kun Agüero, affiancati da famosi streamer come Blur, Manuuxo e Frenezy. Sarà presente anche Mahmood, che si esibirà in concerto per animare l'evento e rendere la giornata ancora più speciale.