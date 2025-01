Supercoppa, esultanza scatenata di Leao dopo l'autogol di Gatti: cosa ha fatto

Il Milan è passato in vantaggio nella semifinale di Supercoppa grazie a un'autorete clamorosa di Gatti (GUARDA QUI LA FOTOSEQUENZA) che ha beffatto Di Gregorio, non posizionato al meglio. I rossoneri, che erano sotto nel risultato fino al 71', hanno completato così la rimonta sulla Juventus, scatenando anche la gioia di Rafael Leao in tribuna.