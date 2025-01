Conceiçao diretta dopo Juventus-Milan: interviste e conferenza LIVE

Il Milan vince in rimonta la semifinale di Supercoppa contro la Juventus e incontrerà l'Inter in finale: nella prima di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera, alla rete di Yildiz (21') rispondono Pulisic (71') e l' autorete di Gatti (76'). Segui live tutte le dichiarazioni dell'allenatore portogese dopo il match di Supercoppa con la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

22:13

Le parole di Pulisic e Morata dopo Juve-Milan

Pulisic: "Siamo in finale, anche se nella prima parte non abbiamo fatto tanto bene. Questo risultato ci dà fiducia. Ora voglimo vincere contro l'Inter". Morata: "Ci hanno fatto un gol nella prima azione, è stata dura per noi. Siamo entrati nel secondo tempo con consapevolezza e questo ci ha fatto avere più occasioni. Conceicao ci ha detto che abbiamo qualità, però bisogna mettere intensità. Ci ha portato tanta energia. Non si sa mai quando sarà l'ultima volta che vincerai un trofeo, possiamo aggiungerne uno in più a tutti quelli vinti dal Milan nella storia".

22:05

A breve le dichiarazioni di Conceiçao dopo la semifinale di Supercoppa

Tra poco le parole del tecnico portoghese.

Al -Awwal Park - Riyad