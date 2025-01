Thiago Motta: "Juve, sconfitta importante. Avevamo la finale in mano"

Thiago Motta ha commentato l'eliminazione della Juventus dalla Supercoppa Italiana arrivata per mano del Milan . I bianconeri, passati in vantaggio con Yildiz, sono stati rimontati con il gol di Pulisic e l'autorete di Gatti: "Non possiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto. Il Milan ha fatto molto poco, ma con molto poco abbiamo subito due gol . In ogni partita dobbiamo fare bene le due fasi, con così poco il Milan non dovrebbe chiudere la partita in questo modo. Avremmo dovuto farlo noi".

Juve, Thiago Motta: "Dobbiamo migliorare nel carattere"

Queste invece le parole del tecnico sulle sostituzioni di Mbangula e Vlahovic: "Tutte le scelte che si fanno nella partita sono per il bene della squadra, una in un funzione soprattutto del risultato. Poi sta a voi giudicare se ha fatto bene o no. Oggi è una sconfitta importante perché avevamo grandi possibilità di arrivare in finale. Mi dispiace perché oggi non siamo stati capaci di battere il Milan. Nel carattere dobbiamo migliorare perché la partita era dalla nostra parte. Reagire era la cosa più importante dopo il primo episodio negativo, invece non siamo stati bravi". In conclusione: "Oggi, come con la Fiorentina, siamo andati in vantaggio e giocando meglio dell'avversario, altre partite le abbiamo pareggiate senza creare abbastanza. In altre siamo andati in svantaggio e abbiamo avuto carattere".