Conceicao e l'abbraccio da brividi al figlio in lacrime: le immagini virali

RIYAD - Sergio Conceicao stravolto dalla febbre e da 45' devastanti in cui si è tolto il giaccone in panchina non si sa se per l'adrenalina o la temperatura alta (sua, non certo dello stadio). Suo figlio Francisco, stravolto anche lui dall'eliminazione della Juve e da una partita che non ha giocato per un problema al flessore nel riscaldamento (oggi gli esami quando rientrerà in Italia). Durante i 90' si sono comportati da professionisti e sostanzialmente ignorati, come giusto che sia. Al fischio finale, però, il padre è andato dal suo ragazzo, 22 anni da poco compiuti, e l'ha abbracciato, sussurrandogli qualcosa e dandogli una pacca sulla spalla e una carezza.