Moviola Juve-Milan, Colombo ok: il rigore Locatelli-Pulisic è netto

Partita gestita molto bene da Colombo (non è il primo big match stagionale che arbitra, direzione pulita anche durante Milan-Napoli). Al 25' del secondo tempo contatto in area bianconera tra Locatelli e Pulisic, lo statunitense anticipa in maniera abbastanza netta il centrocampista della Juventus: il direttore di gara fischia senza esitazioni, lo stesso Locatelli si dispera per l'errore e nessuno dei suoi compagni protesta, giusta la scelta presa sul campo. Da evidenziare anche la buona gestione dei cartellini (3 in totale): corretta l'ammonizione di McKennie su Bennacer, giusto anche quella di Emerson Royal per un fallo su Nico Gonzalez. Preciso nelle scelte e nel timing, l'unico episodio dubbio al 14' della ripresa quando Jimenez, lanciato verso la porta di Di Gregorio, è stato fermato da un intervento ruvido di Gatti. Entrambi si lamentano, ma Colombo lascia correre. Regolare anche il gol di Yildiz.