Juve, che succede con Vlahovic? Il mistero della risata dopo il gol del Milan

Non è stato il migliore della Juventus, anzi fino a che è stato in campo è stato probabilmente il peggiore. Ma quando Thiago Motta ha scelto di sostituirlo la Juve è crollata. Perché Dusan Vlahovic anche se negli ultimi tre mesi ha segnato "appena" sei gol è il centravanti che regala alla squadra corsa, sostanza e fisicità. Uscito lui c'è stata la rimonta del Milan e le telecamere, al momento del raddoppio rossonero che ha spedito la squadra di Conceicao in finale, lo hanno pizzicato mentre, con la mano davanti la bocca, sembrava stesse sorridendo . In realtà il fermo immagine catturato dalle tv e dai social non rende giustizia a Dusan che, anzi, era tra i più scossi al momento dell'eliminazione della Juventus.

Vlahovic ride, i social si spaccano

I social si sono spaccati, come sempre in questi casi. C'è chi è infuriato: "Il sorriso è evidente, anche se lui cerca di nasconderlo" e chi invece difende l'attaccante: "Un frame di due secondi, siete in malafede". La verità è che Vlahovic, come la Juve tutta, non sta passando un grande momento e l'occasione fallita ieri sera in apertura di ripresa, che avrebbe chiuso gioco, partita, incontro e semifinale, ne è la prova: sull'assist al bacio di Yildiz apre troppo il sinistro e spara a lato. A dicembre aveva segnato per tre volte di fila (Manchester City, Venezia e Cagliari) ma sembra ancora troppo isolato, stanco e "pesante". Non in senso fisico, ma emotivo, come se sentisse su di sé il peso non solo dell'attacco, ma della Juve tutta. Ecco perché, al netto delle diatribe social, non aveva, e non ha, nessuna voglia di ridere.