Inter-Milan, sarà Sozza l'arbitro della finale di Supercoppa

L'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali della finale di Supercoppa italiana 2025 : a dirigere il derby di Milano in Arabia sarà Simone Sozza , della sezione di Seregno. Per la partita di lunedì 6 gennaio (ore 20 all'Al Awwal Park Stadium di Riyad) sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Tegoni, dal quarto uomo Fabbri, dal Var Marini e dall'Avar Doveri.

Inter-Milan a Sozza, il precedente

Non sarà la prima sfida tra Inter e Milan diretta da Sozza: c'è un precedente del 16 settembre 2023, un netto successo per Inzaghi per 5-1 (doppietta di Mkhitaryan, Thuram, Calhanoglu e Frattesi, per Pioli a segno Leao). I nerazzurri hanno vinto tutte le cinque partite dirette dal fischietto di Seregno, mentre i rossoneri su quattro incontri ne hanno perso solo uno, proprio il derby del 2023.