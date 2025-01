Dove vedere Inter-Milan in tv? Dazn o Mediaset, orario

Dopo aver vinto rispettivamente contro Atalanta e Juventus in semifinale, Inter e Milan si sfideranno a Riyad nella l'ultimo atto della Supercoppa Italiana . Per le due squadre di Milano è il secondo derby stagionale dopo quello vinto in campionato dai rossoneri grazie al gol di Gabbia.

Inter-Milan, l'orario

Inter-Milan andrà in scena oggi, lunedì 6 gennaio, alle ore 20 al Al-Awwal Park di Riyad.

Dove vedere Inter-Milan in diretta tv

Inter-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5.

Dove vedere Inter-Milan in streaming

Inter-Milan sarà visibile live in streaming gratis su Mediaset Infinity, che consentirà di assistere alla Supercoppa Italiana sull'omonima applicazione mobile e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, accessibili tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la semifinale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.