Milan, Ibrahimovic sorprende tutti: "Con Conceiçao faccio un passo indietro"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Supercoppa tra Inter e Milan : "L'adrenalina c'è. Era meglio farlo in campo, ma ora prendo l'esperienza da dirigente". Lo svedese ha anche parlato di Conceicao : "La squadra sta reagendo bene, c'è energia e armonia. Tutta la squadra è carica, stanno facendo un grande lavoro. In pochi giorni già qualcosa è cambiato. Con Conceicao sul bastone faccio un passo indietro, ora io abbraccio e lui fa il bastone, se non basta lui arrivo io ".

Milan, le parole di Ibrahimovic sul mercato e Leao

Poi, sulla partita: "Contro l'Inter bisogna essere concentrati e avere tutto sotto controllo. Poi dobbiamo vincere, non ci sono altre scuse. Sul mercato la vittoria della Supercoppa non cambierà tanto. Stiamo valutando le situazioni, parliamo con l'allenatore ma ora è concentrato solo sulla finale. Noi abbiamo un piano ed è tutto sotto controllo". Infine, su Leao: "Con la mia esperienza dico che quando entri in campo non senti più nessun dolore. Arriva l'adrenalina e ti senti al 200%, il dolore non si sente, anche se giochi con una gamba. Se serve posso fare anche gli ultimi 5 minuti".