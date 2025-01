Supercoppa Italiana, quanto hanno incassato Milan e Inter

Le luci in Arabia Saudita si sono spente. E il nome del Milan è stato impresso nell'albo d’oro della Supercoppa Italiana , un po’ a sorpresa perché non partiva con i favori del pronostico. Il gol di Abraham ha fatto la differenza anche sul piano economico perché chi alzava il trofeo incassava ovviamente il premio in denaro più alto.

Milan e Inter, premi ricchi per la Supercoppa

Il Milan, grazie al successo ottenuto in rimonta, ritorna in Italia con un assegno di 8 milioni di euro, mentre l’Inter si deve “accontentare” di 5 milioni di euro in quanto finalista perdente. Si tratta di un aumento importante considerando che per l’edizione giocata nel gennaio 2023 vinta dai nerazzurri il montepremi era di circa 7.5 milioni complessivi. Meno di quanto ha preso il Milan per quest’ultima edizione della Supercoppa Italiana. Da segnalare che Juve e Atalanta, semifinaliste perdenti, hanno incassato 1.6 milioni: un premio di consolazione neanche così magro.