Roma, svolta per Le Fée: ci sono due squadre pronte a prenderlo

Roma, le possibili destinazioni di Le Fée

Il primo si chiama Régis Le Bris, attuale allenatore del Sunderland, ma tra il 2022 e il 2024 alla guida del Lorient. Lì ha regalato a Le Fée la sua migliore stagione, quella che lo ha lanciato poi al Rennes grazie alle sue 36 presenze, ai 6 gol e 5 assist messi a segno in stagione. Quella squadra si classificò a sorpresa al decimo posto, l’anno dopo senza Le Fée e altri elementi venduti invece retrocesse con un deludente diciassettesimo posto. Le Bris in quella stagione riuscì a valorizzare al meglio il centrocampista francese, regalando tra l’altro una ghiotta plusvalenza al Lorient che riuscì a cederlo per venti milioni di euro. Ora l’allenatore guida il Sunderland che mai come in questa stagione sembra essere finalmente organizzato e programmato per tornare in Premier League. Sì, attualmente sta lottando per i vertici della Championship, la serie B inglese, ed Enzo sarebbe il grande rinforzo per fare quell’ulteriore step e tornare nel calcio di primo livello. Il Sunderland è in pressing sul giocatore, la Roma chiede un prestito con (almeno) diritto di riscatto per recuperare parte dei 23 milioni investiti a luglio. L’altro estimatore si chiama Bruno Genesio: ha guidato il Rennes che ha acquistato Le Fée per i primi mesi della stagione prima di dimettersi per motivi personali. Stima Le Fée e starebbe pensando di portarlo adesso nel suo Lilla. Valutazioni in corso, per Ghisolfi l’importante è trovare una soluzione.