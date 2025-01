La Juve va su Araujo ma c'è un dubbio che blocca tutto

TORINO - Se si parla di grinta, non c’è proprio discussione. Ronald Araujo , roccioso difensore uruguaiano, classe 1999, di Rivera, ne ha in abbondanza. Che si traduce anche in attaccamento viscerale alla casacca indossata, spirito di sacrificio, con annesse giocate al limite del temerario che, però, come rovescio della medaglia , portano con loro qualche squalifica di troppo e, soprattutto, un numero importante di partite perse per infortunio . Basti ricordare che nel corso della sua esperienza in blaugrana, iniziata nel Barça B nell’ormai lontano agosto del 2018, il numero 4 ha messo insieme la bellezza di 517 giorni in infermeria , per un totale di 94 partite viste da spettatore, a cui ne vanno sommate altre 10 a seguito delle decisioni del giudice sportivo.

Araujo, tanti infortuni in carriera

Solo per restare alla stagione in corso, l’aitante Ronald, un centinaio di chilogrammi di muscoli distribuiti in oltre 190 centimetri di altezza, è riuscito a mettere insieme, per il momento, solo 90 minuti. Tutti concentrati in un’unica partita - la recente trasferta di Coppa del Re col Barbastro - e anche questo la dice lunga sulla sua predisposizione naturale a non risparmiarsi. Colpa dell’infortunio a un tendine della coscia sofferto, lo scorso luglio, in Coppa America. Nel frattempo, il baby Pau Cubarsì e l’esperto Iñigo Martinez, hanno consolidato la loro intesa e sono diventati i due centrali titolari nella testa di Hansi Flick. Situazione che potrebbe convincere definitivamente Araujo ad accettare la prospettiva di lasciare il Barça, nonostante l’intenso attaccamento alla maglia.

Araujo, un leader naturale

Scelta sofferta, anche perché le sue doti di leader, dopo le partenze di Busquets e Jordi Alba, avevano convinto i compagni a eleggere l’uruguaiano nel tradizionale quartetto dei capitani blaugrana. «Per me è un orgoglio», aveva confessato Araujo in una recente intervista. «Mi viene naturale essere un leader. Sono uno che sta sempre attento a tutto e a tutti. Non solo dentro, ma anche fuori dal campo». Forte fisicamente, rapido, oltre che come difensore centrale si è ben disimpegnato anche come terzino. Epocali le sue sfide nelle sfide, tutte strappi e accelerazioni, con Vinicius nei Clasicos degli ultimi anni. Abile nel gioco aereo, ad Aruajo si rimprovera, spesso e volentieri, che potrebbe segnare qualche gol in più. Tra le sue 9 reti da professionista, però, una l’ha segnata, in nazionale, alla Bombonera contro l’Argentina, e un’altra, al Santiago Bernabeu, contro il Real. Questione di garra.